Acusado de assassinar ex-namorada com facadas no rosto é preso em Teresina

Um homem identificado como Antoniel Nascimento Rodrigues, de 28 anos, foi preso na tarde ontem (10), em Teresina, acusado de ter assassinado a facadas a ex-namorada, Clara Oliveira Duarte, de 24 anos. O crime aconteceu no último dia 1º de Abril deste ano, no povoado Curralinhos, zona Rural da cidade de Esperantina.

De acordo com o delegado Ayslan Magalhães, titular da Delegacia de Esperantina, Antoniel desferiu duas facadas no rosto e uma no coração da vítima. Clara chegou a ser socorrida, mas veio a óbito a caminho do hospital.





“No momento do crime a vítima estava acompanhada de seu atual namorado que também foi ferido a facadas pelo acusado, que não aceitava o fim do relacionamento com a jovem. Desde o momento do crime estávamos realizando diligências para capturar esse homem, no primeiro momento ele se escondeu no matagal e posteriormente conseguiu fugir para Teresina onde se apresentou para agentes da Polícia Civil”, afirmou o delegado.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Esperantina com apoio da Gerência de Polícia Especializada (GPE). O preso foi encaminhado para audiência de custódia na manhã desta terça-feira (11) e ficará à disposição da Justiça.

