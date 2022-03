Acusado de encomendar feminicídio de ex-namorada é condenado a 27 anos de prisão

O homem identificado como José Lima Chaves, acusado de ser o mandante do feminicídio da ex-namorada, Karolinne Santos Silva, de 23 anos, foi condenado a 27 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado na sessão do Tribunal Popular do Júri realizado nessa quinta-feira (10). Já o executor do crime, David Macklin Magalhães Guimarães, foi condenado a 13 anos e 9 meses de reclusão.

O Conselho de Sentença acatou a tese do promotor de Justiça João Malato Neto, que defendeu que o crime aconteceu depois que José Chaves não aceitou o fim do relacionamento com Karolinne Santos. O membro do Ministério Público sustentou ainda os antecedentes criminais por crimes de homicídio, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e crime ambiental do réu.

O crime

A apuração da polícia apontou que Karoline Santos Silva era ex-namorada de José Lima, mas o acusado não aceitava o fim do relacionamento. No dia 18 de julho de 2017, nas proximidades da Maternidade do bairro Promorar, na zona Sul de Teresina, a vítima foi atingida com quatro disparos de arma de fogo.

A jovem estava na companhia de um amigo, quando um motociclista se aproximou e efetuou os tiros. A vítima relatou que viu David Magalhães realizando os disparos. Ela chegou a ser socorrida, e levada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas morreu cinco dias depois.

