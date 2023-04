Acusado de matar homem por ciúmes da esposa é condenado a 16 anos de prisão no Piauí

O réu Airton de Sousa Santos foi condenado pelo Tribunal Popular do Júri a 16 anos e quatro meses de prisão em regime fechado por ter assassinado a vítima Antônio Wilson Alves dos Santos, na Vila São Francisco, zona Sul de Teresina.

O crime ocorreu no dia 30 de novembro de 2012. Nos autos do inquérito consta que a vítima estava conversando com amigos no momento que Airton de Sousa se aproximou e desferiu dois golpes de arma branca no tórax e nas costas de Antônio Wilson.

“Airton de Sousa Santos agiu por motivo fútil, em virtude do exacerbado sentimento de ciúmes, motivado pela suposta existência de um caso amoroso existente entre sua esposa e a vítima. Ato contínuo, ao perceber que a vítima encontrava-se desatenta, o condenado não lhe deu quaisquer chances de defesa, posto que armou-se com uma faca e, em seguida, logrou êxito em abordá-la de surpresa e de inopino, efetuando-lhe duas certeiras facadas”, disse o promotor de Justiça João Malato Neto.

No julgamento, o Ministério Público defendeu e teve a tese acolhida pelo conselho de sentença de que o réu praticou crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os promotores que atuaram no caso sustentaram ainda que depois de consumado o crime, o acusado evadiu-se do local do fato, vangloriando-se de ter matado a vítima.

