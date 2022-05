Acusado de roubar caixas eletrônicos em Teresina e Parnaíba é preso

Um homem de iniciais L.P.S foi preso nesta quinta-feira (26/05) no bairro Alto Alegre, na zona Leste de Teresina. Ele é acusado de participação em roubos a caixas eletrônicos em Teresina e Parnaíba, no litoral do Estado.

A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal de Teresina. Uma equipe da Polícia Civil monitorou o local que o suspeito foi preso e conseguiu realizar a prisão.

Foto: Divulgação / PC

De acordo com o delegado Mateus Zanatta, da Gerência de Polícia Especializada, o “indivíduo é de alta periculosidade, costumaz violador da lei e que é investigado pelos crimes de organização criminosa e roubos a caixas eletrônicos, tanto em Teresina como em Parnaíba”.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina e seguirá para o sistema prisional do Estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no