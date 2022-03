Acusado de tentar matar dono de bar a facadas é preso no Mocambinho

Um homem identificado como Matheus Lima Solino foi preso nesta quarta-feira (09) acusado de tentar matar a golpes de faca o dono de um bar na Zona Norte de Teresina. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado, quando ele estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento.



Matheus estava no bar, situado no bairro Buenos Aires, e discutiu com o dono do estabelecimento após ingerir bebida alcoólica. Na confusão, ele desferiu vários golpes de faca nele e fugiu do local. O empresário, que não teve no nome revelado, sobreviveu.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Ele desferiu várias facadas contra o proprietário do bar e depois informou que estava embriagado depois que ingeriu bebida alcoólica depois de uma confusão”, disse o delegado Edson Campos, da Polícia Civil.

Foto: Reprodução/PC

Ainda segundo o delegado, Matheus tinha passagens pela polícia pelo o crime de violência doméstica. O rapaz será encaminhado para o sistema prisional. “Ele tinha passagens por violência doméstica, Maria da Penha. Ele estava trabalhando, mas a justiça deu a ordem judicial da prisão e fizemos o cumprimento”, finaliza.

