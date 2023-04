Acusados de fazer arrastões em residência na zona Leste de Teresina são presos

A Polícia Civil, por meio do 11º Distrito Policial, efetuou a prisão de dois homens acusados de integrar uma quadrilha especializada em fazer arrastões em residências na zona Leste de Teresina. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na manhã desta sexta-feira (28). Os presos foram identificados pelas iniciais D.R e J.L.

De acordo com o delegado Samuel Silveira, titular do 11º DP, a quadrilha é formada por quatro pessoas, mas somente estes dois foram identificados. O objetivo é que, com a prisão deles, a polícia chegue ao nome dos demais integrantes. “Essa quadrilha realizou um arrastão em uma residência no ano de 2021. Desde o fato, estamos investigando. Eles sempre agem da mesma maneira: identificam as vítimas e esperam a melhor oportunidade de realizar a ação criminosa. Podemos ressaltar que eles usam de extrema violência contra as vítimas”, diz o delegado.



Foto: O Dia

Os dois serão indiciados por roubo qualificado e porte de arma. D.R e J.L foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

