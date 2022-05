Adolescente de 16 anos é assassinado após perseguição na Avenida Poti

Teresina teve uma noite violenta na zona Norte, onde a Polícia Militar registrou a ocorrência de um homicídio e uma tentativa de homicídio. Um adolescente de apenas 16 anos identificado como Marcelo Deivid Gomes da Silva foi executado no meio da rua na Avenida Poti, bairro Santa Maria, por volta das 18 horas.



Uma segunda vítima, de nome Daniel da Silva, também foi atingido pelos disparos, mas chegou a ser socorrido. De acordo com o subtenente J. Sousa, do 13º BPM, a viatura foi acionada por populares informando o endereço onde havia uma pessoa caída no chão com ferimentos por bala. A guarnição se dirigiu até o local indicado e constatou que Marcelo Deivid já se encontrava sem vida.



Foto: Divulgação/PMPI

Daniel da Silva já havia sido socorrido pela população. “Segundo as informações colhidas no local, as duas vítimas estavam empinando moto no Parque Brasil IV e foram seguidos por um carro modelo Renault Logan de cor prata até o local da ocorrência. Houve alguns disparos de arma de fogo e um morreu no local. O outro foi levado por populares, baleado, para o hospital do Buenos Aires”, relata o subtenente.

A guarnição da PM isolou a área e acionou a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios, e o IML. A polícia ainda não possui a identificação dos suspeitos nem soube informar o que teria motivado o crime.

