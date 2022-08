Adolescente dono de loja de açaí é morto a tiros na zona Leste de Teresina

O adolescente e empresário Ariel Levi Rodrigues Santos, de 16 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (23) em frente ao seu estabelecimento comercial, uma loja que vende açaí. O empreendimento fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, no Parque Universitário, zona Leste de Teresina.



Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí (BPM), o rapaz estava no estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta estacionaram, um deles desceu da moto e adentrou a loja, efetuando pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Em seguida, os criminosos fugiram com destino ignorado.



(Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)

Ariel Santos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A companheira do adolescente estava no local e presenciou o crime.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da perícia criminal e do Instituto de Medicina Legal (IML), que fez a remoção do corpo. O homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

