Adolescente que ameaçou ataque a escolas de Teresina se declarou antissemita, diz delegado

O adolescente de 17 anos investigado por apologia ao nazismo e por propagar ameaças de massacres em escolas de Teresina se autodeclarou antissemita ao prestar depoimento à Polícia Civil nesta segunda (17). Segundo o delegado Humberto Mácola, coordenador da Delegacia de Crimes Virtuais, o jovem já apresentava comportamento suspeito há pelo menos dois anos e a família já havia percebido a situação.

Delegado Humberto Mácola, coordenador da Delegacia de Crimes Virtuais (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

"A mãe tentou intervir, achou suspeito os desenhos que ele fazia e até chegou a confiscar tudo, mas o jovem se rebelou e tomou de volta", explica Humberto Mácola. O delegado não acredita que os episódios recentes de ameaças e ataques em escolas brasileiras tenham contribuído para a conduta do jovem. "É algo que, ao menos no caso dele, não era recente. Já vinha há algum tempo. Ele teve o perfil no Twitter bloqueado, não chegou a ser conduzido, mas o inquérito está aberto e sob responsabilidade da Delegacia do Menor Infrator", explica.

“Ele já vem se auto intitulando adepto da Alemanha nazista e do antissemitismo. A família já tinha percebido ele muito recluso e poucos amigos. Porém, na escola ele não tinha problemas. Tinha um bom desempenho escolar, e se relacionava bem com os amigos da escola. Ele não tinha muitos amigos na rua”, complementou o delegado.

Material apreendido na casa do estudante (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O adolescente chegou a criar um perfil nas redes sociais em que fazia constantes apologias ao nazismo, inclusive com ameaças de ataques à rede de ensino de Teresina. O recebimento de denúncias levou ao início da investigação.

O que é o Antissemitismo?

A palavra antissemitismo significa preconceito contra ou ódio aos judeus. O Holocausto é o exemplo mais radical de antissemitismo na história. Apoiados pelo governo, os nazistas alemães e seus colaboradores perseguiram e exterminaram 2/3 dos judeus da Europa entre 1933 e 1945. O termo que significa ódio contra judeus, e também a não-aceitação de tendências liberais e cosmopolitas da política internacional dos séculos 18 e 19, muitas vezes associadas à imagem dos judeus.

