Adolescente usa bilhete para pedir socorro e denuncia pai por agressão em Teresina

Uma adolescente de 14 anos escreveu bilhetes para os vizinhos para denunciar as agressões do pai na região do Residencial Sigefredo Pachêco, na Zona Leste de Teresina. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e é acompanhado pelo 4º Conselho Tutelar de Teresina. A conselheira Socorro Arraes informou ao Portal O Dia que a menina estava sofrendo agressões do pai, com quem ela convive.

(Fotos: Reprodução/Arquivo pessoal)



“A adolescente mora com o pai e a madrasta. Eu perguntei ao policial que atendeu a ocorrência se ela estava em cárcere privado. E ele disse: não, ela só jogava os bilhetes pela janela porque estava com raiva do pai e pedia ajuda. E os vizinhos viram. Eu vou notificar a famílias para conversar com eles e ter mais detalhes. Tanto a mãe, quanto a adolescente e o pai, em horários diferentes, porque a mãe tem medida protetiva contra ele”, explicou Socorro Arraes.

A adolescente deve ficar com a mãe durante esse período. O pai passou a noite na Central de Flagrantes de Teresina. Não há informações se ele já passou pela audiência de Custódia. O Conselho Tutelar vai ouvir as partes ainda nesta semana.

