Adolescentes são apreendidos com 15 celulares roubados na zona Sul de Teresina

Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubarem celulares na zona Sul de Teresina. Os menores foram identificados apenas pelas iniciais F.W.C.F, de 16 anos e F.G.S.A, de 15 anos. A apreensão ocorreu às 23h desta segunda-feira (24) e, junto com os menores, foram encontrados 15 celulares, além de um tablet e um carro.

(Foto: Divulgação/SSP)

Segundo as equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a captura dos infratores ocorreu após o Copom ser acionado. Os militares foram informados sobre um roubo realizado no Parque Piauí, zona Sul da capital, no qual os suspeitos, em um veículo Fiat Uno, de cor prata, teriam levado um aparelho celular de um motociclista de aplicativo.



(Foto: Divulgação/SSP)

Diante da informação e após diligências, os policiais conseguiram localizar os menores na Rua Anísio de Abreu, no Centro de Teresina, com os produtos de roubos realizados na zona Sul. Os infratores, o material apreendido, além do veículo em que estavam, foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.



Além disso, na mesma noite, o 6° BPM recuperou duas motocicletas.



Com informações de SSP-PI

