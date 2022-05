Ambulância do SAMU provoca acidente na avenida João XXIII

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Teresina provocou um acidente na avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina, neste sábado (23/04). O veículo oficial realizou manobra irregular e causou uma colisão com um carro de passeio modelo HB20.

De acordo com levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância seguia na faixa da direita no sentido Zona Leste/Centro quando o condutor resolveu cruzar a pista. O HB20 que seguia logo atrás não conseguiu evitar a colisão.

Foto: Divulgação / PRF

“Em determinado momento, a ambulância cruzou a via em manobra de acesso a retorno em local não permitido, de forma que foi colidida em sua lateral esquerda pelo veículo HB20”, disse a PRF. “Em análise preliminar, o acidente foi causado por uma conversão irregular de ambulância no retorno”, completou.

O motorista da ambulância se evadiu do local. O condutor do veículo HB20 foi submetido a teste de etilômetro no condutor do HB20, mas apresentou resultado negativo.

Foto: Divulgação / PRF



Com informações da PRF