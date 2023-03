Andarilho é preso suspeito de realizar furtos para receptadores na zona Sul

Um homem identificado apenas como “Bruxo” foi preso nesta segunda-feira (20) na zona Sul de Teresina suspeito de integrar uma organização criminosa que patrocina crimes de furtos e roubos em bairros da zona Sul e Sudeste da capital. Essa é a segunda prisão efetuada na região para desarticular os criminosos.

De acordo com o delegado Odilo Sena, titular do 6ª Distrito Policial, “Bruxo” é um andarilho utilizado pela organização para realizar os crimes. A investigação descobriu que uma parte dos roubos e furtos registrados na região têm o envolvimento do mesmo grupo criminoso. Produtos de alto valor de mercado são comprados a baixo custo pelos receptadores

Foto: Jailson Soares / O Dia

“É círculo virtuoso. Depois de cometerem os roubos ou furtos eles vão até aos receptadores, que compram os objetos que as pessoas compram com muita dificuldade a preço de R$ 30,00 e R$ 100,00. Com esse dinheiro, os indivíduos faziam festas, usavam drogas”, explicou o delegado.

Ele comentou que os receptadores já foram identificados. O delegado afirmou que logo, logo serão cumpridos mandados de prisão contra esses suspeitos. “A princípio pensávamos que era questões pontuais, mas não é. Existem os receptadores, que já foram identificados, e existem aqueles que executam o furto ou o roubo. Prendemos dois e faltam ainda quatro ou cinco suspeitos e os receptadores”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia



