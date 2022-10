Aparelhos ilegais são flagrados em meio à carga de maça no Piauí

Um total de 576 produtos eletrônicos importados ilegalmente foi apreendido na última sexta-feira (17/10) na BR 135, no município de Bom Jesus, no Sul do Piauí. Os aparelhos estavam sendo transportados em um compartimento falso de um baú carregado de 1.500 caixas de maçãs.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Smartphones, notebooks, smartwatches, fones e carregadores estavam distribuídos em cinco caixas de isopor em um compartimento oculto preparado artesanalmente. O local foi revelado pelo próprio motorista do veículo.

“Iniciada a busca veicular, o condutor demonstrou nervosismo incomum quando a carga de maçãs começou a ser fiscalizada. Ao ser questionado se havia algum objeto ilícito no veículo, o motorista confessou estar transportando equipamentos eletrônicos em um compartimento oculto no final do baú, escondido por trás da carga de maçãs”, disse.

Durante a abordagem, os agentes descobriram ainda ao pesquisarem nos sistemas, que o motorista responde a processo judicial pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Ele disse que recebeu os produtos na cidade de Santa Terezinha do Itaipu/PR, município brasileiro que faz fronteira com o Paraguai.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os produtos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bom Jesus.

