Após assalto, bandido engana PMs e foge no Porto Alegre, zona Sul de Teresina

Na tarde do último sábado (05), clientes foram assaltados em um bar localizado no bairro Porto Alegre, zona Sul de Teresina, e tiveram seus pertences levados. Ao sair do estabelecimento, o assaltante, ainda não identificado, se depara com uma viatura da Polícia Militar, o que tinha tudo para frustrar a fuga. O que ninguém esperava era a reviravolta no caso.

Ao subir na motocicleta, pronto para a fuga, o homem estende a mão para os policiais, solicitando a parada dos agentes. O assaltante aproveita que os PMs descem da viatura e empreende fuga. Os agentes chegam a correr atrás do homem, mas não conseguem alcançá-lo.



Em seguida, o proprietário e os clientes do bar saem do estabelecimento em direção à viatura, informando do assalto e que o homem da motocicleta era o criminoso responsável pelo delito. Os militares retornaram para a viatura, dão o retorno e iniciam a perseguição.



A proprietária do bar relatou que um dos clientes chegou a gritar para a polícia e apontar para o assaltante. “Ele disse, ‘dá um tiro nele’, mas a polícia ainda foi dar a ré e o homem fugiu”, conta.



Ainda de acordo com a dona do estabelecimento, o assaltante pediu que os clientes deitassem no chão e chegou a colocar a arma na cabeça das vítimas. O homem aproveitou que os clientes estavam rendidos para fazer um arrastão, levando celulares e carteiras.



