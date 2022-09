Após perseguição e troca de tiros, PRF impede roubo de carro em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou a ação de criminosos na noite desta sexta-feira (02) em Teresina e impediu o roubo de um carro na Avenida João XXIII, zona Leste da Capital. Por volta de 19h40min, dois homens em uma moto se aproximaram de uma mulher que fechava seu comércio. O garupa desembarcou e tentou roubar o carro da vítima.



Dentro do veículo havia uma criança, que percebeu a ação e travou as portas. A mulher correu em direção à BR para pedir socorro e encontrou com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ao serem informados da tentativa de roubo, os policiais avistaram a dupla fugindo em alta velocidade na motocicleta. A guarnição, então, iniciou a perseguição.



Revólver apreendido na ação - Foto: Divulgação/PRF-PI

“Durante o acompanhamento tático, o condutor da motocicleta desrespeitava sinal vermelho e vias preferenciais, além de transitar pela contramão. Dado momento, o condutor perdeu o controle da motocicleta, colidiu com um muro e lesionou o braço. Nesse momento, ele se rendeu e permaneceu no local. Já o passageiro correu com uma arma de fogo em punho”, relatou a PRF.

Houve troca de tiros entre o suspeito e os policiais. O homem foi atingido no pé e detido em flagrante. Junto com o piloto da moto, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes. Os presos têm 34 anos e 24 anos. Com eles, a PRF apreendeu um revólver calibre 38 e seis munições.

De acordo com a polícia, eles devem responder por crime de tentativa de roubo com pena aumentada por conta da participação de duas pessoas; por tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e por trafegar com velocidade incompatível com a segurança pública.

Com informações da PRF-PI