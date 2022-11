Assaltante é condenado a oito anos por roubar entregador de pizza em Teresina

Um homem de iniciais F.D.S.M, acusado de assaltar um entregador de pizza na zona Leste de Teresina, foi condenado a oito anos e nove meses de reclusão pela juíza Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, da 4ª Vara Criminal de Teresina. A sentença estabeleceu regime fechado para o réu.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 23 de março de 2022 o estabelecimento que o entregador trabalha recebeu um pedido uma pizza GG e um refrigerante que deveria ser entregue na Vila Santa Bárbara, em Teresina. O entregador que estava com seu irmão foi abordado por dois homens que estavam a pé e teve a moto roubada.

Na manhã do dia seguinte, segundo a denúncia, o criminoso foi localizado depois que a vítima acionou a empresa de rastreamento de seu veículo, que foi constatou que a motocicleta se encontrava nas proximidades do bairro Samapi, em Teresina. Com o acusado, foram encontrados ainda dois invólucros de substância entorpecente esverdeada, semelhante a maconha.

O réu estava preso desde março deste ano e permanece sete meses e um dia de pena cumprida. Aplicando-se o instituto da detração, o réu resta cumprir oito anos, um mês e 20 dias de pena. A magistrada estabeleceu a Penitenciária Irmão Guido para inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

