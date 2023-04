Assaltante é morto após tentar roubar mototaxista próximo ao 25 BC, no Centro

Uma tentativa de assalto resultou em morte na manhã desta quarta-feira (19) no 25 BC, no Centro de Teresina. Um homem tentou roubar um grupo de mototaxistas na Rua Desembargador Freitas e acabou sendo atingido por um tiro. Segundo o relato de testemunhas, que preferiram não se identificar, uma das vítimas da tentativa de assalto seria autora do disparo.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)

O suspeito teria tentado tomar de assalto o cordão de um mototaxista e que ao subir na moto para empreender fuga, teria sido surpreendido pelo disparo. “O acusado, na posse de um simulacro foi tentar assaltar uma vítima e houve uma reação e o acusado veio à óbito aqui no local. O acusado estava com os pertences da vítima e a vítima já está na Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. A vítima iria se consultar numa clínica aqui nas proximidades”, informou o Tenente Vilson do 1º Batalhão da PM.

O suspeito que foi morto é um homem e estava em uma motocicleta preta sem placa. Com ele, a Guarda Civil Municipal encontrou um simulacro de arma de fogo. A Polícia Civil já se encontra no local para iniciar a perícia. O suposto assaltante ainda não foi identificado.

Confira o vídeo:

