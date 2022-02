Bandido é morto com a própria arma após vítimas reagirem a assalto na Piçarreira

Um homem identificado como Jorge Henrique Alves da Silva, de 28 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Piçarreira, zona Leste de Teresina. Segundo informações da Força Tática da Polícia Militar, ele estaria praticando assaltos na região e foi morto após duas vítimas reagirem e tomarem a arma usada pelo suposto criminoso.

Foto: Reprodução/Portal FM Morena

De acordo com o major Marcos Lima, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito teria tentado assaltar dois homens que estavam em uma motocicleta e, após travarem luta corporal com o assaltante, as vítimas teriam conseguido tomar a arma e efetuaram vários disparos contra ele.

"Foi uma tentativa de assalto frustrada, onde o acusado travou luta corporal com as vítimas e ele se tornou a vítima. Tomaram a arma dele e ele foi atingido por vários disparos efetuados da própria arma e acabou vindo a óbito", afirmou.

Segundo o comandante, a arma utilizada no crime é um revólver calibre 38 que foi encontrado ao lado do corpo. Até o momento não há informações sobre a identidade dos dois homens suspeitos de terem efetuado os disparos.

A Polícia Científica foi acionada e está no local levantando mais informações sobre a dinâmica do crime. As investigações sobre o caso ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).









Com informações de Chico Filho.