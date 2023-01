Assaltante é preso ao fazer mulher de refém no Teresina Sul; parceiro de crime fugiu

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso pela Polícia Militar do Piauí (PMPI) na tarde desta sexta-feira (13), acusado de praticar assaltos e fazer uma mulher de refém em uma residência no bairro Teresina Sul, localizado na zona Sul de Teresina. O suspeito agia em parceria com outro homem, que conseguiu fugir e até o momento não foi localizado.

De acordo com o Major Oziel Sousa, a equipe de polícia iniciou as diligências a fim de localizar os suspeitos a partir de denúncias que davam conta de que os homens estariam praticando diversos assaltos na região da zona Sul. Com ajuda de um GPS que localizou um dos celulares roubados e de um helicóptero, os policiais localizaram os indivíduos.

“Localizamos os indivíduos próximos ao Teresina Sul e entramos em confronto com eles. Durante a tentativa de abordagem, eles fugiram pelo matagal, deixando para trás roupas e mochilas com pertences roubados das vítimas. Um dos elementos adentrou em uma residência e chegou a fazer uma mulher de refém, mas com a ajuda da comunidade conseguimos apreende-lo”, explica Oziel Sousa.

Ainda segundo informações da PMPI, ambos os homens estavam armados com uma pistola calibre 38 no momento da abordagem. As equipes agora encontram-se em diligências para localizar o segundo elemento.

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV