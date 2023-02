Assaltante que matou estudante de medicina disse que tiro foi 'efeito colateral' do roubo

O delegado Francisco Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu detalhes a respeito dos depoimentos dos três envolvidos na tentativa de assalto que resultou na morte da estudante de Medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio. O trio foi preso na noite de ontem (14) e, segundo a polícia, os relatos que eles deram convergem para uma mesma versão dos fatos, o que permite a conclusão do inquérito sobre o caso.



Foram presos Francisco Emanoel Santos Gomes, conhecido no mundo do crime como Biel. Ele foi localizado em Caxias-MA; Denilson Weviton Santos Nicolau, conhecido como Ceará. Ele foi localizado no bairro Morada do Sol, em Teresina; No final da noite o terceiro envolvido foi localizado: Antônio Denilson Barbosa Silva, conhecido como Macapá.Ele também estava escondido na Morada do Sol.

Os três, segundo a polícia, possuem antecedentes criminais. Apontado como autor do tiro que matou Flávia, Biel ainda responde também por outros crimes de homicídio. Chamou a atenção a frieza com que Biel depôs à polícia. Ele chegou a dizer que atirar e matar Flávia Cristina era um “efeito colateral” do roubo. Foi isso o que apontou o delegado Francisco Baretta.

“O Ceará disse em depoimento que quando o Biel atirou e voltou para o carro, ele perguntou porque ele tinha feito aquilo, que não era necessário ter feito aquilo. Então o Biel riu e disse só que era um efeito colateral a morte da jovem. Quer dizer, é uma pessoa que tem total desprezo pela vida humana e estava em liberdade mesmo já tendo a ficha criminal que ele tem. Ele já matou gente antes, mas estava solto para matar mais, porque uma pessoa que diz isso, mata sem precisar de muitas razões”, disparou o delegado.



O delegado Baretta deu detalhes dos depoimentos - Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com Baretta, Biel já responde por roubou, tem envolvimento em um assassinato relacionado com a briga entre facções e já havia sido preso antes. No entanto, ele foi considerado inocente pelo primeiro homicídio que praticou porque a justiça entendeu que se tratava de legítima defesa.

Com relação ao carro que o trio utilizou para cometer o crime, o Renault Kwid azul que foi localizado no bairro Tabuleta ainda ontem pela manhã, a polícia informou que ele havia sido roubado no dia 11 de janeiro deste ano de um casal no Real Copagre. Este roubo foi praticado por um adolescente que já foi localizado e apreendido. Ele foi ouvido pelos delegados do DHPP e informou que roubou o carro e o repassou para outro indivíduo, que teria entregado o carro para Biel.

De acordo com a polícia, o carro passou uns dias guardado em uma residência no bairro Vila Bandeirantes, na zona Leste de Teresina, sendo “esquentado”, ou seja, fora de circulação por um tempo para que fosse novamente posto na rua para o cometimento de crimes. O carro está no DHPP para ser periciado e restituído ao proprietário.

A polícia disse que os depoimentos prestados pelos suspeitos convergem pára uma mesma versão dos fatos e que já tem todas as informações necessárias para fechar o inquérito sobre a morte de Flávia Cristina e remetê-los para a justiça.

