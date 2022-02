Avião cai sobre residência em Balsas/MA; VEJA O VÍDEO

Um avião bimotor caiu sobre uma residência no bairro de Fátima, no município de Balsas, no Maranhão, no início da tarde desta quarta-feira (23). O Portal O Dia apurou com 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Balsas que pelo menos duas pessoas estariam no interior da aeronave no momento do impacto.

“A aeronave estava com dois tripulantes, sendo o piloto e mais um mecânico. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12:48, instantes depois da queda”, disse ao O DIA Rosivan Santos, operador de base do 4º Batalhão de Balsas.

Imagens registradas por populares mostram o momento exato que a aeronave segue sem controle e atinge a residência. Apesar da força do impacto, não há relato de vítimas fatais. Os tripulantes sofreram ferimentos, a área foi isolada e os Bombeiros trabalham para evitar que um incêndio no local.

“O Samu foi acionado para atender o acidente, mas não temos informações de mortes. As pessoas tiveram ferimentos. O Corpo de Bombeiros isolou a área porque há a possibilidade da aeronave incendiar”, afirmou Rosivan.





