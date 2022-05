Bandidos fazem arrastão em bar na zona Leste de Teresina e agridem proprietário

A polícia está em buscas pelos cinco suspeitos de terem feito um arrastão em um bar no Parque Mão Santa, zona Leste de Teresina, na noite de ontem (12). Além de levarem vários pertences de clientes e objetos do estabelecimento, eles ainda agrediram o proprietário do local com uma coronhada na cabeça. A informação foi confirmada pelo capitão Oziel, comandante do 5º BPM.



"Recebemos essa ocorrência via COPOM nos informando que tinha havido esse assalto. Chegamos ao local e o proprietário nos relatou que tinha sido vítima de um roubo, que cinco elementos armados chegaram em um carro Etios e subtraíram dele a TV, um aparelho de som e vários objetos, celulares, o que puderam levar no veículo", relata.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

A polícia ainda não conseguiu identificar os assaltantes porque eles estavam encapuzados. As imagens colhidas nas câmeras de segurança mostram o momento em que tudo ocorreu. Um homem de camisa e calça pretas fica do lado de fora próximo ao carro ameaçando os clientes com uma arma enquanto, do lado de dentro, o proprietário está no chão e outros suspeitos roubam uma televisão. Outra câmera mostra o momento em que um dos assaltantes roubam o celular de outro cliente. O dono do bar ficou com a cabeça ferida devido à violência da agressão sofrida.

A polícia ainda não contabilizou os prejuízos materiais com o roubo, mas disse que está analisando as imagens das câmeras para identificar os assaltantes e que já repassou as informações à Polícia Civil, que vai prosseguir com as investigações.

Com informações de Geici Mello, da O Dia TV