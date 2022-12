Bandidos invadem prédio da Comunicação do Governo do Estado e roubam notebook

O prédio da Coordenadoria da Comunicação Social do Governo do Estado, localizado na avenida Antonino Freire, ao lado do Palácio de Karnak, foi alvo da ação de criminosos durante este final de semana. Os bandidos entraram no prédio pelo teto.

Foto: Pedro Cardoso/O Dia

Segundo o órgão, os criminosos reviraram o prédio e, até o momento, a confirmação é de que apenas um notebook foi levado na ação. Uma parede também foi danificada pelos criminosos durante a invasão. O roubo só foi constatado na manhã desta segunda-feira (05).

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e um boletim de ocorrência já foi registrado. Não há informações se o prédio possui vigilância.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no