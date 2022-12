"Barbie" é presa suspeita de exploração sexual de menores em Parnaíba

Uma mulher identificada como Samara Nascimento Nóbrega, mais conhecida como Barbie, foi presa na tarde desta quarta-feira (07), suspeita de exploração sexual de menores nas cidades de Parnaíba e Luís Correia, no litoral do Piauí. Ela é apontada pela Polícia Civil como sendo proprietária de duas casas noturnas na região, uma delas conhecida como “Sítio da Barbie”. Além disso, Barbie também é suplente de vereadora em Parnaíba pelo PSL.



Foto: Arquivo pessoal

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Parnaíba, o delegado Willames Pinheiro, as investigações iniciaram a partir da denúncia de que uma menor de idade natural do estado do Pará estaria sendo mantida em cárcere privado em um dos estabelecimentos de propriedade da Barbie.

“Esse fato chegou ao nosso conhecimento através da investigação da Polícia Civil do Pará, que entrou em contato com a gente [afirmando] que possivelmente haveria tráfico de menores na nossa cidade. Uma menor estaria sendo mantida em cárcere privado. Verificamos o endereço e, coincidentemente, esse endereço era de uma casa noturna”, afirmou o delegado.

Foto: Divulgação

Durante as investigações, policiais civis flagraram uma menor de idade no estabelecimento apontado como sendo uma casa de prostituição. A vítima teria dito aos policiais que era de outra cidade e estaria sendo vítima de exploração sexual na casa noturna. Diante dos fatos, o gerente do estabelecimento foi preso em flagrante e a menor encaminhada aos seus familiares.

“A Polícia Civil continuou as investigações e conseguimos o mandado de prisão preventiva contra a proprietária. Nesses últimos três dias estávamos fazendo campana, fazendo investigações para localizá-la. Outra equipe fazendo investigações de crimes contra o patrimônio chegou novamente à essa casa noturna e foi feito o flagrante de furto de energia”, destacou o delegado.

No momento do flagrante, além dela, o namorado, que não teve a identidade divulgada, também foi preso pelo crime de furto de energia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no