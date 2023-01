Bebê de 6 meses sofre fratura no crânio em acidente de trânsito em Corrente

Uma bebê de 6 meses sofreu fraturas no crânio durante um grave acidente na BR 135, no município de Corrente, no Sul do Piauí. A colisão que envolveu dois carros de passeio foi registrada nessa quarta-feira (18).

A criança trafegava no colo da mãe em um carro Volkswagen modelo Gol pela rodovia federal. O veículo seguia no sentido Corrente/Bom Jesus quando foi colhido por outro carro que realizava manobra de retorno na pista.

Foto: Divulgação / PRF

Na colisão, a criança sofre ferimentos graves. A mãe e o condutor do carro, um jovem de 21 anos, saíram ilesos do acidente. O condutor do segundo veículo, um idoso de 74 anos, sofreu ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Cavalcante, em Corrente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente foi provocado pelo idoso que teria desrespeitado a preferência no cruzamento.

ACIDENTE EM FRANCISCO AYRES

No último sábado (14), na BR-343, em Francisco Ayres, interior do Piauí, um acidente de trânsito envolveu três crianças com idades de um, quatro e sete anos. Elas eram transportadas nos dispositivos de segurança adequados: bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, respectivamente. Graças ao uso correto dos dispositivos, as crianças nada sofreram. O motorista, pai das crianças e uma passageira, mãe das crianças, também não se feriram.



