Bebê morre após se engasgar com leite da mãe em Campo Maior

Um bebê do sexo feminino de apenas 1 mês de vida morreu nesta segunda-feira (23/05) após dar entrada no Hospital Regional de Campo Maior (HRCM). A bebê teria se engasgado com o leite da própria mãe, chegou a receber o atendimento da equipe médica, mas não resistiu e faleceu.

O Portal O Dia apurou que a bebê foi amamentada pela mãe e logo depois saiu da zona rural de Campo Maior, onde a família mora, para realização de exames na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município. Porém, durante o trajeto, a mãe percebeu a ausência de movimentos da filha. O pai da criança seguiu para o HRCM com o bebê que apresentava os lábios roxos e sem responder estímulos da equipe médica.

Foto: Reprodução





Aguarde mais informações

