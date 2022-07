Bebê morre com suspeita de maus-tratos e mãe foge de hospital em Teresina

Um bebê de iniciais E.A.S.V, de 10 meses de vida, morreu na tarde desse domingo (03/07) ao dar entrada no Hospital Municipal da Criança, no bairro Parque Piauí, com graves sinais de maus-tratos. Devido às suspeitas da equipe médica, a polícia foi acionada e investiga as circunstâncias da morte.

O hospital afirmou que a criança chegou na unidade por volta das 18h40min trazida nos braços pela mãe e foi atendida imediatamente pela equipe de plantão. “A criança chegou ao hospital nos braços da mãe e imediatamente foi atendida pela equipe médica de plantão que seguiu todos os protocolos de saúde”, disse o hospital em comunicado.

Foto: Divulgação / PMT

A direção da unidade de saúde esclareceu que o bebê já chegou sem vida no local e que a mãe fugiu do hospital. “Como a criança chegou sem vida e a mãe fugiu do local o hospital fez boletim de ocorrência e o corpo foi entregue ao IML para apurar a causa da morte”, informou.

À imprensa, o coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Francisco Barêtta, disse que as investigações que serão comandadas pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) já ouviu testemunhas que se encontravam no hospital quando a mãe chegou com o bebê.

O delegado revelou ainda que já foram levantadas informações que serão anexadas no inquérito policial. Para ele, apenas com os resultados dos laudos do Instituto Médico Legal (IML) será possível afirmar se houve maus-tratos contra o bebê.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no