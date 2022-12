Cabeleireiro é assassinado a tiros no bairro Pedra Mole, em Teresina

Um cabeleireiro identificado como Ricardo Bezerra foi assassinado a tiros em seu salão no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (13) quando a vítima chegava ao estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, Ricardo foi abordado na entrada do salão por homens em um carro vermelho.





Foto: Reprodução/Redes Sociais

A informação foi confirmada pelo tenente Sena, do 5º BPM. “Foi um homicídio com disparos de arma de fogo, mas não temos mais informações sobre motivações nem sobre os suspeitos. Nossa guarnição esteve no local para isolar a área e resguardar o trabalho de perícia da Polícia Civil”, explicou o tenente.

Além de Ricardo, uma segunda pessoa que estava no salão no momento do crime também foi baleada. Essa pessoa não teve o nome informado pela polícia. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para o hospital.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer a perícia. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no