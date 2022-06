Cabos de energia da Igreja São Benedito são furtados na madrugada

Os cabos que ligam a subestação de energia à Igreja São Benedito, no centro de Teresina, foram furtados na madrugada dessa sexta-feira (10/06), véspera da Caminhada da Fraternidade, e impediu celebrações no local. O Frei Chagas Santos explicou que o furto foi percebido na manhã deste sábado (11/06) no momento que a igreja foi aberta para uma celebração.

“Tomamos conhecimento agora pela manhã quando viemos abrir a igreja para a celebração eucarística. Fomos ligar as luzes e descobrimos que estávamos sem energia. Na central de energia vimos que os fios foram cortados e os cabos de cobre, a maior parte, foram levados”, disse o Frei. Apesar do furto, a missa da Caminhada da Fraternidade está mantida, já que a a celebração possui gerador próprio.

Foto: André Santo / O Dia

O líder religioso afirmou que a praça entorno da igreja já está há vários dias sem energia pública devido a ação de criminosos que furtaram fios na rede elétrica. O crime acontece no momento que a Igreja São Benedito, um dos símbolos da capital, está retomando suas atividades após um longo período fechada para reforma.

“Estamos começando a abrir a igreja, colocando a igreja nesse caminho de acolher as pessoas da melhor maneira possível. O centro da cidade está inseguro para todos. A gente pede as autoridades façam alguma coisa”, concluiu.



Foto: André Santo / O Dia







Com flash de André Santos