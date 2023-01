"Cadeirinha" salva vida de três crianças durante acidente na BR 343 no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um acidente ocorrido na manhã do último sábado (14), na BR-343 em Francisco Ayres, interior do Piauí. Segundo o motorista, um homem de 29 anos, o acidente ocorreu por volta de 06h da manhã e chovia muito no momento.

O veículo, modelo Siena, era ocupado por pai, mãe e três filhos e seguia pela BR 343 no sentido Francisco Ayres a Floriano, quando aquaplanou, saiu da pista e em seguida capotou.

No banco de trás, três crianças de aproximadamente um, quatro e sete anos eram transportadas nos dispositivos de segurança adequados: bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, respectivamente. Graças ao uso correto dos dispositivos, as crianças nada sofreram. O motorista, pai das crianças e uma passageira, mãe das crianças, também não se feriram.

A PRF alerta para o uso obrigatório dos dispositivos de retenção, conhecidos como "cadeirinhas". Os equipamentos são imprescindíveis para a segurança das crianças. Seu uso correto, de acordo com o manual do instruções, deve ser observado na íntegra para não colocar em risco a vida dos pequenos.

A equipe PRF foi acionada e, considerando que não houve vítimas, os envolvidos foram orientados a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito - DAT.

Com informações da PRF.