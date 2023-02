Cadela amarrada em telhado de casa é resgatada e homem é preso em Teresina

Na tarde desta quinta-feira (02), um homem foi preso em flagrante após amarrar uma cadela no telhado de uma residência, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O maltrato foi registrado por um vizinho, que filmou e denunciou o caso. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e o Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram até o local e resgataram a cachorra.



No vídeo, que viralizou na internet, é possível ver a cadela amarrada com uma corta, impossibilitando que ela sente ou deite, por exemplo. Além disso, no local não há agua e comida. A cachorrinha foi resgatada e está sob responsabilidade de parentes do tutor, onde ficará durante o andamento do inquérito.



(Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Segundo o delegado Tales Gomes, da Gerência de Polícia Especializada (GPE), “o tutor do animal foi autuado em flagrante e conduzido ao distrito, onde foi interrogado e aberto procedimento de maus-tratos. Ele será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira”, disse.

Vale lembrar que o crime de maus-tratos não é cabível de fiança e a pena é de dois a cinco anos. O homem ainda terá que pagar multa de R$ 1 mil por deixar o animal acorrentado. A sanção é decorrente da Lei nº 5.852, de autoria da vereadora Thanandra Sarapatinhas, aprovada em janeiro deste ano.



Segundo texto, quem for flagrado acorrentando animais por mais de 24h ou em locais inapropriados em Teresina será multado em R$ 1 mil. A lei, inédita na capital, estabelece a proibição da colocação de animais de pequeno ou grande porte em locais “impróprios a movimentação e a descanso, sem luz solar, alimentação, hidratação e oxigenação adequados, além do acorrentamento de forma ininterrupta que impeçam sua livre mobilidade para atos de sua sobrevivência".



