Caminhão carregado com cerveja tomba na Avenida Miguel Rosa e deixa dois feridos

Um caminhão carregado com cerveja tombou na madrugada desta sexta-feira (06) na rotatória da Avenida Miguel Rosa, na Tabuleta, zona Sul de Teresina. O acidente ocorreu na BR-316, Km 2,4 e deixou o motorista, um homem de 41 anos, e a passageira, esposa do condutor, de 30 anos, feridos. A carreta saiu do Ceará e tinha como destino o Pará.



(Fotos: Tony Silva/ODIA TV)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao tombamento, houve uma interdição parcial da pista. Devido ao horário, não foi registrado congestionamento. Segundo informações, populares chegaram a saquear a carga, levando alguns fardos de cerveja em lata. Agentes da PRF que estavam no local conseguiram conter o roubo.



O condutor e a passageira tiveram lesões leves e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde receberam atendimento médico.



(Foto: Divulgação/PRF)

Até o momento, a carreta ainda não foi removida do local, pois está feita a retirada da carga. O local está sinalizado e a PRF encontra-se no trecho orientando os condutores e deve permanecer até o procedimento de destombamento do veículo. Presume-se que a carreta tenha tombado devido à carga mal acondicionada.



