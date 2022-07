Caminhão colide contra veículos na BR 316, em Teresina

Um acidente entre três veículos foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (11/07) na BR 316, na zona Sul de Teresina. A colisão lateral aconteceu entre dois caminhões e um carro de passeio.

Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão Scania dirigido por um homem de 53 anos deslocou-se da margem direita da pista e atingiu dois veículos que trafegavam por outras faixas da rodovia. Foram atingidos um Caminhão Mercedes 710 e um carro Fiat Uno.

Foto: Divulgação / PRF

Com o acidente, o trânsito no local ficou lento e provocou engarrafamento. Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. Os três condutos testaram negativo no teste de alcoolemia. Para a PRF, a falta de atenção do motorista do caminhão Scania provocou o acidente.

Foto: Divulgação / PRF

