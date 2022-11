Caminhão colide em viatura da PRF que atendia acidente com vítima fatal em Amarante

Na noite desta quarta-feira (23), um caminhão tanque colidiu em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante atendimento a um acidente grave com vítima fatal entre as cidades de Amarante e Regeneração, na BR-343. Segundo a PRF, a viatura estava posicionada com luzes de emergência ligadas, sinalizando a retirada do veículo envolvido no primeiro acidente, quando houve a segunda colisão.



O primeiro acidente ocorreu por volta de 15h. De acordo com o relatório da ocorrência, um homem de 72 anos conduzia um veículo do modelo Ford Ka quando perdeu o controle da direção. O carro invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma Scania. O motorista do Ford Ka não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Já o condutor da Scania saiu ileso.

Devido à gravidade do acidente, a via ficou parcialmente interditada para retirada dos veículos envolvidos. Foi nesse momento que a viatura da PRF e um caminhão foram atingidos por outro veículo que passava pelo local. Não havia ninguém no interior da viatura no momento da colisão e ninguém ficou ferido. Com o segundo acidente, a via ficou totalmente interditada.

Outra equipe PRF foi encaminhada ao local para prestar apoio a ocorrência. Após mais de 15h de atendimento, às 06h30 de hoje (24) a via foi totalmente liberada.

