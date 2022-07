Caminhão é flagrado transportando 13 mil litros de leite sem procedência no Piauí

Um caminhão que transportava um total de 13 mil litros de leite in natura sem procedência foi flagrado no Piauí na tarde dessa terça-feira (12/07) na BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Estado, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com PRF, o condutor do veículo não apresentou nota fiscal da carga ao ser questionado pelos agentes e informou que havia saído da cidade de São José do Divino com destino a Teresina.

Foto: Divulgação / PRF

“Ao solicitar a Nota Fiscal da mercadoria, o condutor declarou que não tinha e disse que levaria leite de São José do Divino até Teresina. Em razão da ausência do documento, o veículo e condutor foram encaminhados a fiscalização Tributária do Estado do Piauí “, disse a PRF.

Com objetivo é combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal, a carga foi encaminhada para a fiscalização sanitária para os procedimentos cabíveis. A empresa responsável pela mercadoria responderá por Transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF