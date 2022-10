Cantor de forró piauiense é assassinado a tiros no Ceará

O cantor de forró piauiense José Lucas, conhecido como Seu Zé, foi assassinado a tiros dentro um estabelecimento comercial na manhã deste sábado (22), na cidade de Morada Nova, interior do Ceará. Seu Zé era natural da cidade de Luís Correia, litoral do Piauí, e atualmente morava no município cearense.



Foto: Reprodução

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Perícia da Polícia Civil realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso e diligências estão sendo feitas na região com o objetivo de capturar os envolvidos no crime.

Na manhã de hoje, o cantor piauiense havia publicado um vídeo nas suas redes sociais afirmando que hoje era um dia feliz, pois estava completando três semanas sem ingerir bebida alcoólica.

Foto: Reprodução



"Para muita gente, não é nada isso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu, que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade", disse o cantor horas antes de ser assassinado.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, as identidades dos suspeitos ou dinâmica do assassinato.

