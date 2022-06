Carga de acessórios falsificada avaliada em R$ 120 mil é apreendida no Piauí

Uma carga de acessórios de celular falsificados foi apreendida nessa segunda-feira (13/06) dentro de um bagageiro de um ônibus na BR 230, no município de Floriano, no Sul do Piauí. Os produtos oriundos da China estão avaliados em R$ 120 mil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu em uma averiguação de agentes. Foi verificado que parte das mercadorias não estava relacionada nas notas fiscais, tinha origem estrangeira e sem recolhimento de imposto.

Foto: Divulgação / PRF

Ao todo, foram encontradas 845 telas frontais de celulares no compartimento de carga de um ônibus. A nota fiscal, no entanto, descrevia apenas 70 telas frontais de celulares no valor de R$ 55,00. A quantidade, além de divergir da quantidade encontrada, ostentava um valor muito abaixo do de mercado. A carga está avaliada em R$ 120.100,00 e os produtos são falsificados e oriundos da China.

O material foi encaminhado à Receita Federal do Brasil para providências. Ninguém foi preso.

