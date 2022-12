Carga de carne avaliada em R$ 500 mil é recuperada em Teresina

Uma carga de carne bovina avaliada em R$ 500 mil foi localizada pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí na tarde desta quarta-feira (28/12) no bairro Santo Antônio, na zona Sul de Teresina. A carga foi roubada juntamente com o caminhão refrigerado utilizado para o transporte.

Segundo o sargento Mota, da Força Tarefa, uma denúncia chegou através de seu Instagram dando conta que a carga estaria em um galpão no endereço repassado. De posse das informações, uma guarnição foi deslocada para o local, que fica nas proximidades da residência do sargento.

“A vítima realizou o B.O e a denúncia chegou pelo Instagram. Fomos até o local e chegando lá nos deparamos com o caminhão coberto por uma lona velha em um galpão abandonado. Arrebentamos e nos deparamos com essa quantidade de carne”, disse o sargento Mota.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia



A carga possui registro de roubo no dia 24 de dezembro na BR 226, conhecida como Estrada do Baú, no município de Timon. Os assaltantes interceptaram o caminhão e chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo na porta do passageiro. No trajeto para Teresina, o “buraco” do tiro foi coberto por um adesivo do Flamengo e as placar trocadas.

A polícia informou que o dono da carga já foi localizado e está em deslocamento de Parnaíba para Teresina. A carne que tinha o estado do Rio Grande do Norte como destino continua conservada pelo sistema de refrigeração do caminhão. Uma mulher que se encontrava no galpão foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes de Teresina.

