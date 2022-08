Carga de leite condensado roubada no Ceará é recuperada no Piauí

Uma carga de leite condensado furtada do estado do Ceará foi recuperada nessa segunda-feira (08/08) no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. A carga avaliada em R$ 308 mil continha 4.290 caixas do produto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um caminhão que estava parado em um posto de combustível do município. O condutor do veículo disse que a carga tinha destino a cidade de Teresina. Porém, a nota fiscal da carga possuía inconsistência com as declarações do homem.

Foto: Divulgação / PRF

Os agentes descobriram que na verdade a carga do produto saiu da cidade de Anápolis, no estado de Goiás, com destino a cidade de Aquiraz-CE no último sábado (06/08). A empresa, contudo, perdeu contato com a caminhão que transportava a carga.

A PRF informou que o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior para os devidos procedimentos leais e deverá responder por furto.

