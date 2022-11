Carro cai de ponte, pega fogo e deixa três vítimas gravemente feridas em Elesbão Veloso

O veículo com quatro pessoas caiu de uma ponte e pegou fogo no município de Elesbão Veloso (distante 163 km de Teresina). O acidente deixou três vítimas gravemente feridas, dentre elas duas crianças e uma adolescente, e ocorreu na BR-316, Km 169, por volta das 6h50 desta terça-feira (15), quando o carro colidiu com a mureta de proteção da ponte.

(Fotos: Divulgação/PRF)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o veículo ficou capotado no leito do rio, pegando fogo em seguida. No carro estavam duas crianças, uma de 9 e outra de 11 anos, sendo que esta teve um membro amputado, além de uma adolescente de 15 anos e o motorista de 35 anos, que sofreu lesões leves.

A PRF não destaca a possibilidade de que o condutor tenha dormido ao volante. O motorista se recusou a realizar o teste de alcoolemia.



As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Municipal de Elesbão Veloso.



