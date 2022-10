Carro fica destruído após pegar fogo no bairro Promorar; FOTOS

Um carro ficou totalmente destruído na tarde desta segunda-feira (31/10) após pegar fogo embaixo do viaduto do bairro Promorar, na zona Sul de Teresina. O veículo sofreu uma pane elétrica e o extintor utilizado na tentativa de conter as chamas não foi suficiente.

O Portal O Dia apurou que uma família estava no carro e havia saído de um supermercado no momento que uma fumaça chamou atenção dos ocupantes. O fogo logo começou a atingir outras partes do veículo.

Populares que passavam pelo local ainda tentaram ajudar na tentativa de evitar que as chamas se espalhassem. A família conseguiu sair do carro e retirar as sacolas com as compras.

Foto: Jailson Soares / O Dia

