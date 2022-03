Carro pega fogo no Parque da Criança em Teresina

Um carro modelo Livina, Nissan, foi consumido pelo fogo por volta das 9h da manhã desta sexta-feira (4) noParque das Crianças, na zona Leste de Teresina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlas as chamas, mas o veículo teve perda total.

Segundo o tenente Humberto Douglas, do Corpo de Bombeiros, o veículo estava parado no estacionamento do Parque no momento que apresentou uma pane elétrica e logo teve início as primeiras chamas.

“O carro pertence ao coordenador do Parque. Ele disse que chegou, estacionou o carro e depois foi procurado por funcionários dando conta que o carro estava saindo fumaça”, disse o tenente Humberto. O proprietário do veículo ainda tentou conter as primeiras chamas com o extintor de incêndio do próprio veículo, mas não obteve êxito.

“Nossa equipe fez os procedimentos para debelar as chamas. A ocorrência não teve feridos, apenas os danos materiais do carro. Como o fogo iniciou na região do motor, a experiência diz que ocorreu uma pane elétrica”, comentou Humberto Douglas.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

