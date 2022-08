Carro roubado em São Paulo é recuperado em Teresina

Um carro roubado na cidade de São Paulo em julho do ano passado foi recuperado na tarde dessa quarta-feira (03/08) na BR 316, na zona Sul de Teresina. A PRF informou que um homem de 31 anos que não teve a identidade divulgada foi preso suspeito do crime de receptação.

O veículo foi recuperado durante uma abordagem de rotina. “Durante a fiscalização, foi notado que os dados referentes a placa ostentada não condiziam com o veículo abordado. Dessa forma, verificou-se que o veículo original possuía ocorrência de roubo na cidade de São Paulo/SP”, disse a PRF.

Foto: Divulgação

Aos policiais, o condutor justificou que comprou o carro pelo valor de 25.000,00 de um homem residente no município de Avelino Lopes, no Sul do Piauí.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

