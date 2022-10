Casal é condenado a 14 anos de prisão por matar adolescente que teria beijado mulher

O casal identificado como Francisco Marrone de Castro e Valéria da Silva Correia foram condenados a 14 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado contra Uriel Henrique de Sousa, de 16 anos. Segundo a denúncia, o adolescente foi morto a facadas após ter beijado o pescoço de Valéria. O crime aconteceu na cidade de Campo Grande do Piauí.

Foto: Reprodução/Cidadesnanet

O julgamento ocorreu na última terça-feira, 18 de outubro, na sede do Fórum da Comarca de Jaicós, com a presidência do Juiz Antônio Genival Pereira de Sousa. A sessão de julgamento teve mais de 10 horas de duração.

O Conselho de Sentença reconheceu os crimes nos termos apresentados pelo Ministério Público. A pena dos réus foi fixada em 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio por motivo fútil e por meio de emboscada.

No dia do crime, em 03 de setembro de 2019, no Bairro Novo Horizonte em Campo Grande do Piauí, os condenados desferiam diversos golpes de facas, após o adolescente ter beijado, dias antes, no pescoço, Valéria da Silva, então namorada de Francisco Marrone.

Os golpes na garganta causaram ferimentos que levaram à morte do adolescente. O magistrado entendeu, portanto, que a motivação do crime se deu por razões fúteis e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima. Na sessão, foi comprovado que o acusado possuía outros envolvimentos criminais.

