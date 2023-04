Casal é preso por tráfico de drogas em Acauã; droga veio da Bahia

Um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram presos nesta quinta-feira (13) por tráfico de drogas no município de Acauã. A abordagem da Polícia Militar do Piauí, através do 20º BPM, ocorreu por volta das 15h, na BR-407. Segundo o major Félix, comandante do batalhão, a guarnição recebeu informações sobre um veículo que estava andando em alta velocidade na contramão no entorno do povoado Posto Fiscal, no sentido de Acauã.

(Fotos: Divulgação/PM-PI)

Após receber essa informação, a PM saiu em diligências com o propósito de averiguar a situação. A equipe então avistou o referido carro modelo VW Polo, da cor branca, com as mesmas características apontadas na denúncia e, em seguida deu ordem de parada e realizou a abordagem.



Ao efetivar a busca veicular, a polícia encontrou um invólucro de cocaína, três invólucros de haxixe, 20 gramas de maconha e alguns acessórios utilizados para consumo próprio de entorpecentes. Ao ser questionado, o casal relatou que havia comprado os entorpecentes em Salvador (BA) e que as drogas seriam para consumo próprio







“O casal, ambos residentes em Teresina, informaram que haviam adquirido as drogas na cidade de Salvador e que seria para uso próprio. E durante as pesquisas dos aplicativos de polícia, identificamos que o motorista já responde processo por posse de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”, explicou o major Félix.



Diante das circunstâncias, o casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paulistana, para os procedimentos necessários.



Com informações de Tony Silva (ODIA TV) e Secretaria de Segurança do Piauí (SSP-PI)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no