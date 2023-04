Casal se beija após ser preso suspeito de matar idoso espancado em Água Branca

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (27), suspeito de ter ajudado a matar o idoso Luiz Martins Soares, de 73 anos, no município de Água Branca. A vítima foi assassinada por meio de espancamento e asfixia na última terça-feira (25). O filho do idoso confessou o crime e informou que a dupla estava com ele no momento do homicídio, mas fugiu antes da chegada da polícia.



Porém, além do crime bárbaro, o que chamou atenção foi a frieza da dupla durante a prisão. Os dois trocaram beijos enquanto estavam algemados na delegacia. Em vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver os dois trocando carícias.



(Fotos: Reprodução/Redes sociais)

“Encosta para cá, amor, já está sem jeito, vamos pelo menos beijar nos últimos minutos. Vamos ficar em celas separadas, o ruim é só isso aí, mas amor tem de mais. No dia que eu sair vou atrás de tu até no inferno”, diz a mulher.



O homem e a mulher, que não tiveram os nomes divulgados, são naturais de Angical e seriam amigos do filho da vítima. Segundo o comandante da Polícia Militar de Água Branca, coronel Valdeney, os três seriam usuários de drogas.



“Quando a guarnição chegou no local, se deparou com o filho da vítima, que confessou ser usuário de drogas. Ele informou que um casal estava em sua companhia e que a dupla estaria com ele no momento do homicídio. A dupla fugiu, mas foi capturada na cidade de São Pedro do Piauí. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Água Branca”, informou o coronel.



Entenda o caso

Na última terça-feira (25), o idoso Luiz Martins Soares (73) foi morto dentro de sua residência, no município de Água Branca, pelo próprio filho. A vítima foi encontrada por vizinho com um saco plástico na cabeça, com sinais de asfixia e espancamento. O filho do idoso foi preso no local e confessou a autoria do crime. Ele alegou ser usuário de drogas e que teria matado o pai para roubar seu dinheiro.



Um homem e uma mulher, amigos do filho da vítima, estariam no local no momento do assassinato. O dinheiro do idoso seria utilizado para comprar drogas.



Com informações de Tony Silva (ODIA TV)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no