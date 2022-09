Caso Anael e Luian: Empresário e advogado são soltos após decisão judicial

O Juiz Antônio Reis de Jesus, da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, revogou as prisões preventivas de João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues, dono do Frango Potiguar e Guilherme de Carvalho Gonçalves. Ambos são acusados de assassinar dois adolescentes em Teresina. Os corpos de Luian Ribeiro de Oliveira, 16 anos, e Anael Natan Collins, 17 anos, foram encontrados no dia 15 de novembro de 2021, no Povoado Anajás.

A sentença foi divulgada no dia 29 de setembro. Segundo o documento, a decisão de pronúncia dispensa provas certas e robustas da autoria do fato, uma vez que não é necessário, nessa fase processual, um juízo de certeza, mas tão-somente um juízo de probabilidade da participação.

Ainda segundo a sentença “no que diz respeito a esse crime, o magistrado somente se pronunciará quanto à sua remessa ao Júri. Em atenção ao princípio da inocência, deixo de lançar o nome dos acusados no rol dos culpados. Encerrada a instrução processual, o juiz entendeu ser necessária a análise da situação prisional dos pronunciados, que foi revogada”.

A prisão domiciliar e demais medidas cautelares impostas ao Francisco das Chagas Sousa, também foram revogadas.

Relembre o caso

O suspeito de ter cometido o crime é dono do restaurante Frango Potiguar e foi investigado através de mandados de busca e apreensão feitos em cinco residências da zona leste da capital pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Luian Ribeiro de Oliveira e Anael Natan Collins desapareceram após saírem para festas na madrugada do dia 13 de novembro em Teresina. Nas redes sociais, a família pedia ajuda para encontrá-los. Os jovens foram vistos pela última vez em um sítio, na zona Leste de Teresina.

Conforme o relato da mãe de um dos jovens, eles eram bem próximos e sempre saiam juntos. Ainda na noite de sábado, a motocicleta que os adolescentes utilizavam foi encontrada próximo ao sítio onde ocorreu uma festa da qual eles participaram.

Após realizarem os interrogatórios e ouvirem as testemunhas, a polícia obteve a informação de que homens foram vistos em um veículo discutindo com Luian e Anael antes do desaparecimento. “Nós trabalhamos com metodologia, então levantamos algumas hipóteses para chegarmos à verdadeira linha de investigação”, afirmou o delegado Baretta.

