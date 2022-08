Caso Frango Potiguar: réus serão ouvidos em audiência nesta sexta (05)

O dono do restaurante Frango Potiguar, João Paulo de Carvalho, o advogado Guilherme de Carvalho e o servidor público Francisco das Chagas Gonçalves, acusados de assassinar os adolescentes Anael Natan Colins, de 17 anos, e Luian Ribeiro de Oliveira, de 16 anos, serão ouvidos nesta sexta-feira (05) em audiência de instrução e julgamento.

Veja aqui mais notícias sobre o caso

A audiência teve início ontem, quando foram ouvidas 12 testemunhas. Nesta sexta, o primeiro a ser ouvido foi o segurança da casa de show onde ocorreu a festa para onde teriam ido os adolescentes. Em seu relato, o segurança relatou o que ocorreu no dia em que os adolescentes foram mortos. Segundo ele, os jovens tentaram entrar na casa de shows, mas seus nomes não estavam na lista. Eles teriam sido informados de que deveriam pagar uma entrada de R$70, mas recusaram.

Foto: Isabela Lopes/O Dia

De acordo com o segurança, os Anael e Luian decidiram então pular o muro do imóvel. A testemunha relatou ter ouvido uma gritaria, durante uma confusão, mas sem barulho de tiros. Somente no dia seguinte, por meio da imprensa, ele soube que os adolescentes tinham sido assassinados.

Além do segurança, outros dois menores e os réus deverão ser ouvidos ainda hoje. Nesse primeiro momento, o juiz Antônio Reis Nolêto irá ouvir todos os envolvidos no caso. Em seguida, o magistrado dará um prazo para a defesa e o Ministério Público apresentarem as alegações finais. Passado esse prazo, o juiz irá decidir se os acusados serão julgados pelo Tribunal do Júri.

Foto: Arquivo O Dia

Entenda o caso



Luian Ribeiro de Oliveira e Anael Natan Colin Souza da Silva desapareceram na madrugada do dia 13 de novembro, após tentarem ingressar em uma festa em estabelecimento localizado na Av. João XXIII. Segundo a investigação, os dois jovens teriam invadido um terreno de propriedade dos suspeitos, o que teria motivado o crime.

Foto: Reprodução

De acordo com o Ministério Público, as duas vítimas foram dominadas e agredidas, e depois conduzidas na caçamba de um veículo até uma área de matagal onde os cadáveres foram encontrados, dois dias depois, em 15 de novembro. Luian e Anael foram encontrados em terreno de mata densa, na estrada vicinal do Povoado Anajá, zona rural leste de Teresina. Os dois tinham lesões causadas por arma de fogo na nuca.

Aguarde mais informações.







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no