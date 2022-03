Caso Gabriel: réu por matar estudante a tiros em Teresina vai a julgamento

Acontece hoje (07) no Fórum Criminal de Teresina o julgamento de Deivid Ferreira de Sousa, réu por ter matado a tiros o estudante Gabriel Breno Nogueira da Silva Oliveira em crime cometido no dia 16 de julho de 2019. Gabriel chegava ao cursinho onde estudava, no cruzamento das ruas Paissandu com Arlindo Nogueira, quando foi atingido na cabeça pelos disparos efetuados pelo acusado.



Deivid Ferreira foi preso no dia 07 de agosto de 2019 em uma casa no bairro Verde Lar e confessou a autoria do crime. Em depoimento, ele chegou a pedir perdão para a família de Gabriel Breno. Dois anos e oito meses depois do crime, a família de Gabriel pede justiça e que Deivid seja condenado com a pena máxima para o ato que cometeu.



Gabriel Breno foi assassinado a tiros na porta do cursinho onde estudava em Teresina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

“A tristeza não passa, mas em saber que ele enfim vai ser julgado, aquele aperto no coração vai finalmente passar e vamos poder dormir um pouco em paz mesmo sabendo que nada vai trazer meu irmão de volta. Esperamos que a justiça seja feita, porque foram três anos de sofrimento com medo dele ficar solto e fugir. Agora enfim acreditamos que o processo vá se concretizar e esperamos a pena máxima. Por tudo que ele fez, da maneira como fez, o que ele causou, é o que ansiamos no momento”, diz Erick Bezerra, irmão de Gabriel Breno.

A família conseguiu ter acesso ao julgamento conduzido pela juíza Maria Zilnar Coutinho, no Tribunal Popular do Júri. Durante a sessão serão ouvidos testemunhas de defesa, de acusação e o réu. Ao final, Deivid será julgado pelo Conselho de Sentença, formado por representantes da sociedade civil.

Entenda

Gabriel Breno Nogueira da Silva Oliveira tinha 21 anos quando foi assassinado a tiros por Deivid Ferreira de Sousa na porta do cursinho onde estudava no Centro de Teresina. Testemunhas afirmaram que o acusado se aproximou em um carro branco, estacionou próximo à escola, desceu de arma em punho, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Durante o inquérito, a polícia apontou que o crime Gabriel Breno estaria tendo um caso com uma mulher casada e que o marido teria descoberto. Essa teria sido a motivação do crime. Deivid Ferreira está preso desde agosto de 2019.

